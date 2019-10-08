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Путин наградил астронавта NASA после аварийной посадки «Союза»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества астронавта NASA Николаса Хейга. Документ опубликован на портале правовой информации.

В указе отмечается, что его наградили «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».

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Как проходил аварийный запуск космического корабля «Союз МС-10»

Ник Хейг должен был прибыть на МКС 11 октября 2018 года вместе с американской коллегой Кристиной Кук и российским космонавтом Алексеем Овчининым. Однако тогда пуск ракеты «Союз-ФГ» был неудачным.

Экипаж сообщил об аварии спустя почти 3 мин после запуска. В результате корабль отстыковался от ракеты-носителя и приземлился в Казахстане. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, причиной стала непредумышленная ошибка при сборке ракеты.

Теги: Владимир Путин, NASA, астронавт, награда
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