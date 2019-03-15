Потерпевший осенью аварию экипаж успешно добрался до МКС

Корабль «Союз МС-12» с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на странице «Роскосмоса» в Twitter. Стыковка корабля со станцией прошла успешно, отчиталось агентство.
«Пилотируемый корабль СоюзМС12 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Сейчас экипажи готовятся к открытию переходных люков. Добро пожаловать на МКС, Алексей, Ник и Кристина!», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Об успешной стыковке сообщает и NASA. «Добро пожаловать на Космическую станцию!», — говорится в сообщении агентства в Twitter.