Потерпевший осенью аварию экипаж успешно добрался до МКС

Космический корабль «Союз» в ночь на 15 марта успешно пристыковался к МКС. В составе экипажа Алексей Овчинин и Ник Хейг, которые должны были прибыть на станцию еще 11 октября 2018 года, однако тот старт прошел нештатно

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Корабль «Союз МС-12» с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на странице «Роскосмоса» в Twitter. Стыковка корабля со станцией прошла успешно, отчиталось агентство.

«Пилотируемый корабль СоюзМС12 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Сейчас экипажи готовятся к открытию переходных люков. Добро пожаловать на МКС, Алексей, Ник и Кристина!», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Об успешной стыковке сообщает и NASA. «Добро пожаловать на Космическую станцию!», — говорится в сообщении агентства в Twitter.