Отправленный в отставку глава Чувашии поблагодарил жителей республики

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который накануне был отправлен в отставку в связи с «утратой доверия», поблагодарил жителей республики за понимание, совместную работу и критику. Соответствующий пост Игнатьев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

«Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии!» — написал он. Игнатьев отметил активную гражданскую позицию жителей Чувашии и пожелал «дальнейшего процветания и развития нашей родной России».

Кроме того, экс-глава республики изменил статус на своей странице. Если раньше в шапке профиля была надпись «Глава Чувашской Республики», то сейчас там размещены слова «Эпир пулнă, пур, пулатпăр», что в переводе на русский означает «Были мы, и есть, и будем». Такое же название носит стихотворение чувашского поэта Петра Хузангая.

Российский президент отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева накануне, 29 января. Временно исполняющим обязанности главы региона стал депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Николаев.



Игнатьева отправили в отставку после двух скандалов. Так, на вручении ключей от машин сотрудникам МЧС 23 января экс-глава Чувашии заставил подпрыгнуть одного из сотрудников ведомства за ключами. Глава МЧС Евгений Зиничев назвал такое поведение недопустимым, а секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что действия Игнатьева «находятся за гранью понимания». За несколько дней до этого Игнатьеву пришлось извиниться за фразу «мочить журналистов», которую он допустил во время выступления в День печати 18 января.



При этом собеседники РБК сообщали, что отставку в Кремле планировали еще до скандалов, поскольку у Игнатьева были низкие рейтинги и проблемы со здоровьем.