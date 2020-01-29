Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента. Владимир Путин уже провел рабочую встречу с Николаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

В среду Путин отправил в отставку Игнатьева с поста главы региона. В президентском указе отмечается, что решение принято в связи с утратой доверия.

Отставке Игнатьева предшествовали два скандальных эпизода с его участием. В частности, во время выступления 18 января, приуроченного ко Дню печати, он говорил, что нужно «мочить» некоторых журналистов и блогеров. Позднее глава региона, как писали местные СМИ, «заставил сотрудника МЧС прыгать» за ключами от пожарной машины.