Путин обсудит с бывшими членами правительства их перспективы

Президент Владимир Путин проведет встречу с бывшим составом правительства и обсудит с его членами их дальнейшую работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Основная цель — поблагодарить за очень напряженный труд и вместе с тем поговорить о дальнейших перспективах работы, занятости этих бывших министров и вице-премьеров», — сказал Песков. По его словам, встреча состоится в среду, 29 января.

После оглашения послания президента Федеральному собранию 15 января правительство ушло в отставку. На должность нового главы кабмина президент предложил руководителя ФНС Михаила Мишустина, а ранее занимавший этот пост Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совета Безопасности.

Помимо этого, ряд старых членов правительства получили новые должности. Бывший министр труда Максим Топилин стал главой Пенсионного фонда, экс-министра здравоохранения Веронику Скворцову Мишустин назначил руководителем Федерального медико-биологического агентства.