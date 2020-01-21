Мишустин назвал основные направления работы нового кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе первого заседания кабмина в новом составе назвал основные направления работы правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, правительство должно как можно скорее приступить к выполнению задач, поставленных президентом в ходе послания Федеральному собранию. «Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование», — сказал Мишустин. Все это называется повышением уровня жизни людей, отметил он.

Кроме того, по словам премьера, необходимо добиться увеличения роста экономики. Он пояснил, что без этого невозможно достичь результатов в социальной сфере. «Считаю первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл», — добавил он.

Мишустин также заявил, что необходимо более активно реализовывать нацпроекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время.