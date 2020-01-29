Министр торговли США отложил поездку в Китай

Министр торговли США Уилбур Росс отложил поездку в Китай, где произошла вспышка нового коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства.

Financial Times, цитируя представителя ведомства, уточняет, что Росс «вернется в Китай, когда положение дел будет более благоприятным».

Поездка была запланирована в рамках реализации первой фазы торговой сделки Китая и США, которая была подписана в середине января. Ее договоренности предполагают закупку Китаем у США товаров на $200 млрд, в том числе сельскохозяйственной продукции.