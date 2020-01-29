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Белый дом допустил прекращение авиасообщения с КНР

О возможности запрета американские чиновники предупредили руководителей ведущих авиакомпаний
Фото: Rick Bowmer / AP

Американские власти сообщили руководителям крупнейших авиакомпании страны, что рассматривают вариант прекращения воздушного сообщения с Китаем на фоне распространения коронавируса, жертвами которого уже стали более 130 человек, сообщает CNBC со ссылкой на свои источники.

В Белом доме заявили, что речь идет о временном запрете на полете. При этом чиновники не уточнили, когда он может быть введен.

Между тем авиакомпания United Airlines, которая осуществляет большинство полетов между США и Китаем, объявила, что в связи со значительным уменьшением спроса она отменяет десятки рейсов в КНР и Гонконг.

Ранее американские власти предостерегли жителей страны от поездок в КНР. До этого предупреждение действовало лишь в отношении города Ухань, где в конце декабря и произошла вспышка болезни. Однако о полном запрете поездок в Китай речь пока не шла.

По последней информации жертвами коронавируса стали 132 человека. Все смертельные случаи были зафиксированы в КНР, 125 из них в провинции Хубэй.

За пределами Китая случаи заболевания были обнаружены во Франции, Германии, США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и целом ряде других стран.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Китай, авиасообщение
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