Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 28 янв, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 28 янв, 12:09
МИД Ирана поддержал Палестину в неприятии «сделки века» Политика, 04:11 СМИ узнали о желании Захарченко вернуть конфискованные ₽9 млрд через суд Общество, 04:01 Тела погибших при падении вертолета с Брайантом извлечены из-под обломков Спорт, 03:29 Белый дом допустил прекращение авиасообщения с КНР Общество, 03:13 Число заболевших коронавирусом превысило статистику по вирусу 2003 года Общество, 02:51 Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян Общество, 02:46 Адвокат сообщил о решении французского суда по делу Винника Общество, 02:20 Facebook позволил своим пользователям скрывать частную информацию Технологии и медиа, 02:17 У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7 Общество, 02:01 США в рамках «сделки века» предложили создать Организацию по безопасности Политика, 01:17 Первый президент Украины напомнил о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Политика, 01:11 Поставщики сообщили о риске сбоя поставок китайской техники из-за вируса Технологии и медиа, 01:00 В Германии выявили еще три случая заражения коронавирусом Общество, 00:44 США запретили своим дипломатам посещать Старый город в Иерусалиме Политика, 00:05
Общество ,  
0 

Число заболевших коронавирусом превысило статистику по вирусу 2003 года

Число жертв достигло 131. Эксперты предполагают, что своего пика распространение вируса еще не достигло
Фото: Heng Sinith / AP

Официальное число инфицированных новым коронавирусом достигло 5496. Это больше чем количество заболевших атипичной пневмонией, которая была зафиксирована в Китае в 2003 году. Тогда за девять месяцев заболели всего 5327 человек, сообщает South China Morning Post.

17 лет назад от вируса SARS погибли 349 человек. Сейчас общее число умерших достигло цифры 131, и специалисты предполагают, что это не окончательная цифра.

При этом издание указывает, что за пределами провинции Хубэй в Китае умерли шесть человек. Большинство погибших – люди преклонного возраста, у которых уже были проблемы со здоровьем, утверждают китайские власти.

При этом китайские врачи уверены, что своего пика распространение вируса достигнет в течение ближайших 10 дней, после чего ситуация стабилизируется. С ними не согласны специалисты в университете Гонконга, которые предполагают, что число заболевших в крупнейших городах Китая достигнет максимума в апреле-мае. Объясняется это тем, что потребуется дополнительное время для тестирования вакцины от коронавируса.

Помимо Китая случаи заражения болезнью, которая передается от человека к человеку, были зафиксированы в ряде других стран, в том числе в США, Франции, Германии, Австралии, Японии, Южной Корее.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Китай
Материалы по теме
В Германии выявили еще три случая заражения коронавирусом
Общество
Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter