Число заболевших коронавирусом превысило статистику по вирусу 2003 года

Число жертв достигло 131. Эксперты предполагают, что своего пика распространение вируса еще не достигло

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Официальное число инфицированных новым коронавирусом достигло 5496. Это больше чем количество заболевших атипичной пневмонией, которая была зафиксирована в Китае в 2003 году. Тогда за девять месяцев заболели всего 5327 человек, сообщает South China Morning Post.

17 лет назад от вируса SARS погибли 349 человек. Сейчас общее число умерших достигло цифры 131, и специалисты предполагают, что это не окончательная цифра.

При этом издание указывает, что за пределами провинции Хубэй в Китае умерли шесть человек. Большинство погибших – люди преклонного возраста, у которых уже были проблемы со здоровьем, утверждают китайские власти.

При этом китайские врачи уверены, что своего пика распространение вируса достигнет в течение ближайших 10 дней, после чего ситуация стабилизируется. С ними не согласны специалисты в университете Гонконга, которые предполагают, что число заболевших в крупнейших городах Китая достигнет максимума в апреле-мае. Объясняется это тем, что потребуется дополнительное время для тестирования вакцины от коронавируса.

Помимо Китая случаи заражения болезнью, которая передается от человека к человеку, были зафиксированы в ряде других стран, в том числе в США, Франции, Германии, Австралии, Японии, Южной Корее.