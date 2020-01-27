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Вирус из Китая ,  
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Франция решила эвакуировать своих граждан из Уханя из-за коронавируса

Граждане Франции, которые находятся в китайском городе Ухань, где обнаружили новый вид коронавируса, при желании будут эвакуированы на родину. Такое решение принял премьер-министр Фрнации Эдуар Филипп, передает France Info.

По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бузен, эвакуация будет организована в середине следующей недели. При этом граждане страны после возвращения будут оставаться в карантине в течение 14 дней. Ранее глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй сообщил, что новым коронавирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который может длиться до 14 дней.

Кроме того, французские туроператоры приостановили свои организованные поездки в Китай.

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В конце прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса. Согласно последним данным, от нового заболевания уже скончались 56 человека, всего в мире зафиксировано более 2 тыс. случаев заражения.

Во Франции выявили троих зараженных новым вирусом. По словам министра здравоохранения страны, один из заболевших недавно вернулся из поездки в Китай, где посетил в том числе и Ухань. Она отметила, что число выявленных случаев заражения во Франции может вырасти в ближайшее время.

Случаи нового заболевания также зафиксировали в Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, США и в ряде других государств.

Теги: Франция, коронавирус, эвакуация
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