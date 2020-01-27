Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай Бизнес, 04:52 Количество погибших от нового коронавируса увеличилось до 80 человек Общество, 04:33 Полиция установила личность бросившего детей в Шереметьево мужчины Общество, 03:56 Неймар посвятил гол погибшему баскетболисту Кобе Брайанту Спорт, 03:42 «Наполи» нанес «Ювентусу» второе поражение в сезоне Спорт, 03:19 СМИ сообщили о пострадавших при обстреле посольства США в Багдаде Общество, 03:17 «Реал» обыграл «Вальядолид» и стал единоличным лидером чемпионата Испании Спорт, 03:06 Вместе с баскетболистом Брайантом в авиакатастрофе погибли восемь человек Спорт, 02:46 Кириленко назвал гибель Кобе Брайанта серьезной потерей для баскетбола Спорт, 02:21 В США зафиксировали пять случаев заражения новым коронавирусом Общество, 01:34 Снаряд попал в ресторан посольства США при ракетном обстреле в Багдаде Политика, 01:16 Более 10% россиян заявили о недоверии к искусственному интеллекту Технологии и медиа, 01:00 Франция решила эвакуировать своих граждан из Уханя из-за коронавируса Общество, 00:45 Погиб экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайант. Фотогалерея Спорт, 00:45 
Бизнес ,  
0 

Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

Великая Китайская стена (Фото: Роман Пилипей / EPA / ТАСС)

В феврале, согласно прогнозу туристической ассоциации «Мир без границ», занимающейся развитием российско-китайского туризма, россияне могли бы совершить в Китай 45 тыс. туристических поездок, из них 80% — на остров Хайнань, который в это время года является самым популярным туристическим направлением. Средняя цена тура в Китай из европейской части России составляет сейчас $600 на одного человека. Исходя из этого, недополученная из-за остановки продажи туров прибыль китайских и российских туроператоров, а также отелей, авиакомпаний, наземного транспорта и музеев может составить в феврале около $27 млн руб., оценивает исполнительный директор ассоциации Александр Агамов. В целом февраль, март и апрель считаются высоким сезоном для Хайнаня, где в это время идет пляжный сезон, указывает Агамов. По данным Росстата, в январе-марте 2025 года россияне совершили в Китай 252 тыс. турпоездок (всего за девять месяцев было 1,6 млн турпоездок, статистики по всему году пока нет).

По словам источника РБК в одной из туркомпаний, основные убытки понесут те туроператоры, которые ставили на Хайнань чартерные программы — среди них Tez Tour, Anex Tour, «Русь-Тур». Оценить возможные потери собеседник РБК затруднился, но уточнил, что большинство чартерных рейсов субсидируется правительством Китая, что сократит сумму возможных потерь.

Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского министерства культуры и туризма. Число туристических поездок из Китая в Россию в феврале, по оценкам ассоциации «Мир без границ», может составить аналогичную российскому турпотокe цифру — 45 тыс. визитов. Средняя цена тура — 6 тыс. юаней или 53,5 тыс. руб. по текущему курсу.

Китайские туристы — лидеры по тратам в России: по данным ЦБ, в первом квартале 2019 года они впервые потратили больше гостей из других стран — $264 млн. При этом, по мнению туроператоров, это было не более 40% реально потраченной китайцами в России суммы, поскольку основные траты китайцы оплачивают не наличными, а своими платежными сервисами (в частности — WeChat Pay), поэтому они непрозрачны для российских налоговых органов. В первом полугодии 2019 года лидерство сохранилось: совокупные траты китайцев в России составили $539 млн, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года (для сравнения, находящиеся в тройке лидеров граждане Казахстана и Украины в поездках потратили $436 млн и $407 млн соответственно). Средний китайский турист, который приезжал в Россию за девять месяцев 2019 года, потратил в Москве 24,6 тыс. руб., а в Петербурге — 19,9 тыс. руб., подсчитывали в платежной системе Sendy и ИT-компании «Эвотор», которые выступают провайдерами услуг китайских платежных сервисов WeChat Pay и Alipay в российских магазинах. По данным аналитиков, наиболее популярными товарами у китайских туристов были янтарь и косметика, на долю которых приходилось 30% всех их покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений.

Материал дополняется.

Автор: Елена Сухорукова
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter