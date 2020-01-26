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Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 31

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 31 человека. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на данные спасательных служб.

Ранее сообщалось о 29 жертвах стихии и 1466 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,8 в турецкой провинции Элязыг произошло 24 января. Его очаг залегал на глубине 6,75 км в районе Сивридже. Стихийное бедствие ощущалось во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

В Сети опубликовали видео последствий землетрясения в Турции
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Из-за землетрясения некоторые семьи были вынуждены провести ночь на улице. Кроме того, многие жители ночевали в спортзалах и конференц-залах.

На следующий день в районе землетрясения прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отменив перед этим свою программу в Стамбуле. Глава государства заверил, что власти оказывают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и оказания им медицинской помощи.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту из-за гибели людей и масштабных разрушений в результате землетрясения.

Теги: Турция, землетрясение, погибшие
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