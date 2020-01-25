В Сети опубликовали видео последствий землетрясения в Турции

Накануне в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, эпицентр которого находился в провинции Элязыг. Погибли более 20 человек, более 1 тыс. пострадали

Фото: STR / EPA / ТАСС

Агентство Anadolu опубликовало кадры, на которых показаны последствия землетрясения в Турции. В ролике, снятом с высоты птичьего полета, виден рухнувший дом в городе Элязыг.

Агентство также сообщило, что некоторые семьи провели ночь на улице, а многие жители ночевали в спортзалах и конференц-залах, так как их дома были небезопасны.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции накануне. Его эпицентр находился в районе Сивридже в провинции Элязыг. По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, за ним последовало еще 12 землетрясений магнитудой 4, а общее количество подземных толчков составило 228.