Четыре человека погибли при землетрясении в Турции

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг, сообщается на сайте управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям МВД Турции.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился в районе Сивридже, а его очаг залегал на глубине 6,75 км. Первый толчок произошел в 20:55 мск. За ним последовали другие, с меньшей магнитудой — от 5,4 до 3,5. В Сети появились видео разрушений, вызванных землетрясением.

Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу заявил, что в результате погибли четыре человека. Ранее Сойлу говорил, что в результате землетрясения два человека получили ранения и были повреждены десять зданий.

В середине января около Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7. Толчки случились у берегов Мраморного моря, их ощущали жители провинции Силиври. Данных о погибших и пострадавших не было.