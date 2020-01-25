Путин направил Эрдогану соболезнования после землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями после землетрясения в Турции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — заявил Путин, выразив надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции 24 января. Эпицентр находился на глубине 6,75 км в провинции Элязыг. Позднее произошло еще 11 землетрясений магнитудой 4.

По последним данным, погибло более 20 человек, еще 1015 пострадали.