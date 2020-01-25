Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 20 человек. Об этом сообщается на сайте управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Ранее сообщалось о 19 жертвах.

По данным управления, еще один человек погиб в провинции Элязыг. Число пострадавших достигло 1015 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. В регионе работают 1162 сотрудника экстренных служб.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции накануне. Его эпицентр располагался в районе Сивридже на глубине 6,75 км. По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, в Элязыге также произошло 11 землетрясений магнитудой 4, а общее число толчков составило 228.

Турецкий Красный Полумесяц отправил в регион 202 человека, а также 2,5 тыс. палаток, 5,6 тыс. кроватей, 3,2 тыс. продовольственных посылок и более 193 тыс. кг муки.