Кадыров выразил соболезнования Эрдогану из-за жертв землетрясения

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами землетрясения в провинции Элязыг.

«Выражаю искреннее соболезнование президенту Турции Реджепу Эрдогану, семьям, родным и близким погибших», — написал он в своем Teleram. Кадыров также пожелал здоровья всем пострадавшим.

Ранее президент Владимир Путин направил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами и разрушениями в Турции после стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции 24 января. Эпицентр находился на глубине 6,75 км в провинции Элязыг. По последним данным, погибло более 20 человек.