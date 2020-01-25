Эрдоган прибыл в зону землетрясения в Турции

Президент Турции прибыл в район землетрясения в провинции Элязыг, где пострадало более тысячи человек. Об этом сообщает NTV.

Отмечается, что перед этим глава государства отменил свою программу в Стамбуле. По его словам, власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и оказания им медицинской помощи.

Эрдоган также сообщил, что направил в регион министров окружающей среды внутренних дел и здравоохранения.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января. Его очаг залегал на глубине 6,75 км. Первый толчок произошел в 20:55 мск. По последним данным число погибших в результате стихийного бедствия достигло 22 человека, число раненных превысило 1,1 тыс. человек. В ликвидации последствий землетрясения задействовано более 3,4 тыс. сотрудников поисково-спасательных служб.

