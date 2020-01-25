Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о возникшем между ними конфликте из-за вопросов про Украину в ходе интервью. Об этом сообщает газета USA Today.

«Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз в прошлом месяце, когда шла подготовка к интервью, и во второй раз — вчера [24 января], когда мы договорились, что разговор после интервью будет вестись не под запись», — говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении Помпео.

Ранее Келли сообщила, что Госсекретарь США накричал на нее после интервью за то, что она задавала ему вопросы, касавшиеся увольнения Мари Йованович с должности американского посла на Украине. Изначально журналистка и политик вели беседу о США и отношениях с Ираном, но когда она решила сменить тему, он, по ее словам, резко ответил, что пришел на интервью не для этого. Помпео не стал оспаривать, что он накричал на журналистку, отмечает газета.

Вопросы Мэри Луиза Келли касались решения президента США Дональда Трампа отозвать Мари Йованович из Киева в мае 2019 года. По официальной версии, американский лидер получил на дипломата много жалоб. The Wall Street Journal сообщила, что посол мешала личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани «убеждать» украинские власти начать расследование против компании, где работал сын планирующего принять участие в ближайших президентских выборах Джо Байдена.