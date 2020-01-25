Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
В Канаде нашли тело отца французских биатлонистов Спорт, 21:01 Из Национального музея Словакии похитили монеты стоимостью более €1 млн Общество, 20:50 Число погибших при землетрясении на востоке Турции увеличилось до 29 Общество, 20:47 В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус с паломниками Общество, 20:31 Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем Общество, 20:24 Синоптики оценили шансы зимы «отыграться» в феврале Общество, 20:17 У госпитализированных в Иркутске жителей Китая не выявили коронавирус Общество, 20:08 Саудовский фонд заинтересовался покупкой клуба чемпионата Англии Спорт, 20:05 Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину Общество, 20:02 Украина вступилась за Польшу и обвинила Россию в «краже» чужой истории Политика, 19:56 В Москве спасатели достали застрявшую на четыре дня в шахте лифта кошку Общество, 19:49 В Афганистане атаковали молдавский Ми-8 с украинским экипажем Общество, 19:42 Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Общество, 19:26 При пожаре во французском зоопарке погибли около 60 животных Общество, 19:25
Общество ,  
0 

Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о возникшем между ними конфликте из-за вопросов про Украину в ходе интервью. Об этом сообщает газета USA Today.

«Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз в прошлом месяце, когда шла подготовка к интервью, и во второй раз — вчера [24 января], когда мы договорились, что разговор после интервью будет вестись не под запись», — говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении Помпео.

Ранее Келли сообщила, что Госсекретарь США накричал на нее после интервью за то, что она задавала ему вопросы, касавшиеся увольнения Мари Йованович с должности американского посла на Украине. Изначально журналистка и политик вели беседу о США и отношениях с Ираном, но когда она решила сменить тему, он, по ее словам, резко ответил, что пришел на интервью не для этого. Помпео не стал оспаривать, что он накричал на журналистку, отмечает газета.

На Украине возбудили дело по материалам демократов о слежке за послом США
Политика

Вопросы Мэри Луиза Келли касались решения президента США Дональда Трампа отозвать Мари Йованович из Киева в мае 2019 года. По официальной версии, американский лидер получил на дипломата много жалоб. The Wall Street Journal сообщила, что посол мешала личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани «убеждать» украинские власти начать расследование против компании, где работал сын планирующего принять участие в ближайших президентских выборах Джо Байдена.

Теги: Майк Помпео, Украина, журналистка, вопросы, скандал
Материалы по теме
В Госдепе США назвали новую дату встречи Помпео с Зеленским
Политика
Помпео сравнил «проект» по смене власти в Венесуэле с развалом СССР
Политика
МИД Белоруссии назвал дату визита Помпео в Минск
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter