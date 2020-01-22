МИД Белоруссии назвал дату визита Помпео в Минск

Рабочий визит государственного госсекретаря США Майкла Помпео в Минск состоится 1 февраля. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Помпео планировал приехать в Белоруссию 4 января текущего года, однако его визит в республику перенесли из-за протестов у здания посольства США в Багдаде.

Как говорилось в официальном заявлении Госдепартамента США, помимо Белоруссии, Помпео отложил запланированные на начало января визиты в Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

В Белоруссии американский дипломат намеревался провести переговоры на высшем уровне, встретиться с министром иностранных дел Владимиром Макеем, а также обсудить спектр вопросов белорусско-американских отношений и вопросы региональной безопасности.

Беспорядки у здания посольства США в Ираке начались 31 декабря 2019 года после авиаударов Вашингтона по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». Протестующие поставили палатки возле дипмиссии, забросали здание камнями и разбили камеры. Они смогли частично прорваться на территорию посольства. Охрана дипмиссии применила против демонстрантов слезоточивый газ. В результате посольство приостановило консульскую работу. По данным «Народных мобилизационных сил», в протестах пострадали не менее 62 человек.

На фоне этих событий в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс».