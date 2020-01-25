Радиоведущая рассказала о реакции Помпео на вопросы об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли в ходе интервью, когда она начала задавать вопросы об Украине.

Изначально ведущая вела с политиком беседу о США и отношениях с Ираном, но позднее она решила сменить тему, спросив, считает ли он нужным извиниться перед бывшим послом США в Киеве Мари Йованович.

«Вы знаете, я согласился прийти на ваше шоу сегодня, чтобы поговорить об Иране», — ответил он, добавив, что гордится работой, которую проделала нынешняя администрация президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

По его словам, предыдущая администрация американского лидера Барака Обамы не сделала ничего, чтобы покончить с коррупцией на Украине, а теперь власти США усердно работают над этим.