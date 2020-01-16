Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 61,57 (+0,14) Quote, 13:12
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 68,66 (+0,28) Quote, 13:12
Ространснадзор проведет проверки из-за инцидента с SSJ-100 в Домодедово Общество, 23:04 Российские военные опровергли удары по гражданским объектам в Идлибе Политика, 22:45 Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток Политика, 22:39 На Украине возбудили дело по материалам демократов о слежке за послом США Политика, 22:35 На Украине назвали условие проведения выборов в Донбассе Политика, 22:30 Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности России Политика, 22:25 В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки Общество, 22:20 СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко Общество, 22:13 Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол Политика, 22:07 В «Спартаке» объяснили отказ голосовать за расширение РПЛ Спорт, 22:06 В Тегеране идентифицировали тела погибших в крушении Boeing украинцев Политика, 21:52 «Спартак» второй раз подряд обыграл «Северсталь» в КХЛ Спорт, 21:46 Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200 Экономика, 21:36 Решение Трампа о приостановке помощи Украине признали нарушением закона Политика, 21:36
Политика ,  
0 

На Украине возбудили дело по материалам демократов о слежке за послом США

По данным комитета по разведке палаты представителей, один из сторонников Трампа говорил, что установил слежку за послом США Мари Йованович. Украина возбудила дело и пригласила американскую сторону поучаствовать в расследовании

Нацполиция Украины открыла уголовное производство по статьям о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров и корреспонденции (ч.2 ст. 163 УК) и о незаконном сборе, хранении и использовании конфиденциальной информации о человеке (ч.1 ст. 182) в связи с публикацией материалов комитета по разведке палаты представителей конгресса США о возможной слежке за американским послом Мари Йованович. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Согласно международным правовым механизмам, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в расследовании», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что позиция Украины — не вмешиваться во внутренние дела США, однако в опубликованных демократами документах идет речь о возможном нарушении как Венской конвенции о дипломатических сношениях, так и украинского законодательства. «Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории», — заявили в полиции.

Йованович была одним из свидетелей в деле об импичменте Дональда Трампа. Процедуру отстранения от власти запустили из-за разговора президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили дело компании Burisma. В последней работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего принять участие в ближайших президентских выборах в ноябре. По версии демократов в палате представителей, Трамп намеренно задержал военную помощь Украине, чтобы добиться расследования против Байдена.

Демократы заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
Политика

О возможной слежке за Йованович глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф написал в письме (*pdf) руководителю судебного комитета Джерри Надлеру. В документе речь идет о новых доказательствах по делу об импичменте президента Дональда Трампа. В частности, Шифф ссылается на переписку между бизнесменом Львом Парнасом, якобы выполнявшим на Украине поручения личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, и Робертом Хайдом, сторонником президента США, сейчас баллотирующимся на пост сенатора от штата Коннектикут.

Судя по этой переписке, в марте 2019 года Парнас отправил Хайду несколько статей, твитов и видео, в которых критиковалось отношение Йованович к президенту. Хайд пообещал заняться ее смещением с должности и в дальнейшем сообщил, что установил слежку за послом.

Трамп отозвал Йованович из Киева в мае 2019 года. Президент заявил, что получил на дипломата много жалоб, в том числе от союзников и личного адвоката. По данным The Wall Street Journal, Джулиани утверждал, что посол мешала ему убеждать Украину начать расследование против компании Burisma и Байдена.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Нацполиция Украины, посол США
Материалы по теме
Демократы заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter