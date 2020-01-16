На Украине возбудили дело по материалам демократов о слежке за послом США

По данным комитета по разведке палаты представителей, один из сторонников Трампа говорил, что установил слежку за послом США Мари Йованович. Украина возбудила дело и пригласила американскую сторону поучаствовать в расследовании

Нацполиция Украины открыла уголовное производство по статьям о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров и корреспонденции (ч.2 ст. 163 УК) и о незаконном сборе, хранении и использовании конфиденциальной информации о человеке (ч.1 ст. 182) в связи с публикацией материалов комитета по разведке палаты представителей конгресса США о возможной слежке за американским послом Мари Йованович. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Согласно международным правовым механизмам, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в расследовании», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что позиция Украины — не вмешиваться во внутренние дела США, однако в опубликованных демократами документах идет речь о возможном нарушении как Венской конвенции о дипломатических сношениях, так и украинского законодательства. «Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории», — заявили в полиции.

Йованович была одним из свидетелей в деле об импичменте Дональда Трампа. Процедуру отстранения от власти запустили из-за разговора президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили дело компании Burisma. В последней работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего принять участие в ближайших президентских выборах в ноябре. По версии демократов в палате представителей, Трамп намеренно задержал военную помощь Украине, чтобы добиться расследования против Байдена.