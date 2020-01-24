В Госдепе США назвали новую дату встречи Помпео с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 января. Об этом сообщается на сайте американского Госдепа.

Помпео отправится в Киев, где также проведет переговоры с украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны страны Андреем Загороднюком.

Помимо этого госсекретарь будет участвовать в возложении венков в память о погибших в Донбассе. Церемония пройдет в Михайловском Златоверхом монастыре.

1 февраля госсекретарь прибудет в Минск. Там он проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. Затем Помпео отправится в Нур-Султан и Ташкент.

Изначально Помпео планировал приехать в Киев и встретиться с Зеленским 3 января. Однако госсекретарь отложил ряд визитов из-за протестов у здания американского посольства в Багдаде. Глава Госдепа также намеревался приехать в Белоруссию и Казахстан.