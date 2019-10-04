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WSJ узнала причину отставки Трампом посла на Украине
Личный адвокат Трампа жаловался президенту, что посол на Украине мешает его усилиям по расследованию против Байдена. В результате дипломата уволили
Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент США Дональд Трамп отозвал своего посла на Украине Мэри Йованович на фоне того, как месяцами получал на нее жалобы от союзников за пределами администрации и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Джулиани утверждал, что Йованович мешает ему убеждать Киев начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской компании Burisma Holdings.

Весной сотрудникам Госдепартамента сообщили, что отставка посла на Украине — приоритет для Трампа, рассказал один из источников WSJ. Глава Госдепа Майк Помпео поддержал это решение, а самой Йованович сказали, что не могут защитить ее от атак со стороны президента и его сторонников.

Сам Джулиани в интервью WSJ говорил, что в преддверии отставки Йованович напомнил Трампу о жалобах, поступавших на нее от сторонников президента и заявил, что в частных беседах дипломат выказывала предвзятость в отношении главы государства.

США объявили о смене посла на Украине в конце мая. Йованович занимала эту должность с 2016 года.

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В сентябре стало известно, что сотрудник разведки сообщил своему начальству о возможном злоупотреблении полномочиями со стороны Трампа. Поводом стал разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Бывший посол США на Украине — женщина, от нее не стоило ждать ничего хорошего. И те, с кем она сотрудничала на Украине, такие же. Я просто хочу, чтобы вы знали это. Много разговоров о сыне Байдена, что Байден уволил прокурора, многие люди хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, пришлось бы кстати», — сказал президент США.

Джо Байден — политический противник Трампа, он уже заявил о планах участвовать в выборах главы государства в 2020 году. Информатор разведки, получивший сведения от третьих лиц, говорил, что президент США пытался добиться вмешательство иностранного государства в эти выборы. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, посол, Украина
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