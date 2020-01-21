Помпео сравнил «проект» по смене власти в Венесуэле с развалом СССР

Госсекретарь заявил, что США разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле. В качестве примера правильности выработанной Вашингтоном стратегии Майк Помпео вспомнил развал СССР

Майк Помпео (Фото: Jeff Chiu / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV рассказал, что Вашингтон со своими партнерами в Центральной Америке и Европе разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле.

По его словам, цель Вашингтона — отставка нынешнего главы Венесуэлы Николаса Мадуро и последующее проведение в стране «свободных и честных» президентских выборов.

«Цель нашей миссии — заставить Мадуро уйти. Я встречался с Хуаном Гуаидо (самопровозглашенным президентом Венесуэлы. — РБК), он говорил мне о террористической угрозе для граждан своей страны», — подчеркнул он.

Госсекретарь отметил, что «почти пять десятков стран» уже признали Гуаидо законным лидером Венесуэлы, а введенные Вашингтоном санкции против действующих властей Каракаса существенно «затруднили нанесение ими ущерба народу». «Что мы сделали, так это укрепили народ Венесуэлы, дали понять, что мир с ними. Мы добьемся справедливых президентских выборов, и тогда у венесуэльцев будет процветающее и светлое будущее», — сказал Помпео.