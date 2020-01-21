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Политика ,  
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Помпео сравнил «проект» по смене власти в Венесуэле с развалом СССР

Госсекретарь заявил, что США разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле. В качестве примера правильности выработанной Вашингтоном стратегии Майк Помпео вспомнил развал СССР
Майк Помпео (Фото: Jeff Chiu / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV рассказал, что Вашингтон со своими партнерами в Центральной Америке и Европе разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле.

По его словам, цель Вашингтона — отставка нынешнего главы Венесуэлы Николаса Мадуро и последующее проведение в стране «свободных и честных» президентских выборов.

«Цель нашей миссии — заставить Мадуро уйти. Я встречался с Хуаном Гуаидо (самопровозглашенным президентом Венесуэлы. — РБК), он говорил мне о террористической угрозе для граждан своей страны», — подчеркнул он.

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Госсекретарь отметил, что «почти пять десятков стран» уже признали Гуаидо законным лидером Венесуэлы, а введенные Вашингтоном санкции против действующих властей Каракаса существенно «затруднили нанесение ими ущерба народу». «Что мы сделали, так это укрепили народ Венесуэлы, дали понять, что мир с ними. Мы добьемся справедливых президентских выборов, и тогда у венесуэльцев будет процветающее и светлое будущее», — сказал Помпео.

В качестве примера правильности выработанной Вашингтоном стратегии он вспомнил развал СССР. «Я помню, как бывший госсекретарь США Бейкер говорил мне, что до падения Советского Союза никто не верил, что такая стратегия работает. А потом это сработало», — сказал Помпео.

Ранее Мадуро заявил о готовности начать прямой диалог с Вашингтоном. По словам президента, переговоры позволят выстроить США и Венесуэле новый тип отношений. Основанные на уважении и диалоге отношения, в отличие от конфронтации, «приносят беспроигрышную ситуацию», добавил Мадуро.

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В ответ Помпео посоветовал лидеру Каракаса «разговаривать с народом, который он уничтожил». «Полтора миллиона человек, которые хотели быть дома со своими семьями, покинули свою страну из-за диктатора», — указал он. По его словам, Мадуро недооценивает свой народ и то, как граждане Венесуэлы «сильно любят свободу, как сильно они любят свою страну и как сильно они его презирают». «В итоге у венесуэльцев будет то, что они заслуживают: свободная и демократическая Венесуэла», — заключил госсекретарь.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе 2019 года, когда лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуадо провозгласил себя временным президентом страны. Вскоре США, Канада, большинство стран Латинской Америки, в том числе Гватемала, ряд стран ЕС и других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и заявил о разрыве отношений с США.

Политический кризис подорвал отношения Каракаса с Вашингтоном. В сентябре Минфин США ввел санкции против 16 венесуэльских компаний (в том числе нефтяных) и физических лиц, обвиняемых в причастности к коррупции. Президент Дональд Трамп также заблокировал активы правительства Венесуэлы на территории США, в том числе венесуэльского Центробанка и государственной PDVSA.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Майк Помпео, Венесуэла, Николас Мадуро
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