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СК завершил следствие по делу об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

СК завершил следственные действия по уголовному делу, возбужденному против мужчины, который проник в детский сад в Нарьян-Маре и убил ребенка. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следствие установило, что 36-летний житель Нарьян-Мара подошел к детскому саду и позвонил в домофон, после чего охранник, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цель визита, открыл ему входную дверь. Мужчина поднялся на второй этаж здания и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить путь мужчине, но он оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Вторая воспитательница побежала звать на помощь, а сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала тревожную кнопку.

Как уточняют следователи, к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения в шею 6-летнему мальчику. Его задержали охранник и рабочий детского сада на месте преступления.

СК показал следственные действия в группе детского сада в Нарьян-Маре
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Материалы дела будут переданы в суд для принятия решения о принудительных мерах медицинского характера в отношении нападавшего, говорится в сообщении СК.

Ранее после проведения психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что нападавший на момент убийства был невменяем и нуждается в принудительных медицинских мерах.

Инцидент произошел в детском саду Нарьян-Мара 31 октября 2019 года. По факту произошедшего следователи возбудили три уголовных дела по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), а также по ст. 293 УК (халатность) и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Нападавший признал вину в убийстве ребенка. Кроме того, суд арестовал охранника детсада, который открыл мужчине дверь.

Теги: Нарьян-Мар, детский сад, убийство ребенка
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