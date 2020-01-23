СК завершил следствие по делу об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

СК завершил следственные действия по уголовному делу, возбужденному против мужчины, который проник в детский сад в Нарьян-Маре и убил ребенка. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следствие установило, что 36-летний житель Нарьян-Мара подошел к детскому саду и позвонил в домофон, после чего охранник, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цель визита, открыл ему входную дверь. Мужчина поднялся на второй этаж здания и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить путь мужчине, но он оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Вторая воспитательница побежала звать на помощь, а сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала тревожную кнопку.

Как уточняют следователи, к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения в шею 6-летнему мальчику. Его задержали охранник и рабочий детского сада на месте преступления.

Материалы дела будут переданы в суд для принятия решения о принудительных мерах медицинского характера в отношении нападавшего, говорится в сообщении СК.