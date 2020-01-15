Подозреваемого в убийстве в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Мужчина, напавший с ножом на ребенка в детском саду Нарьян-Мара, признан невменяемым, сообщается на сайте следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу в центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Она показала, что нападавший в момент убийства был невменяем и нуждается в принудительных медицинских мерах.

Ранее мужчина говорил, что слышал голоса в голове. По его словам, он совершил преступление из-за заклинания, о котором прочитал в книге.

Мужчина проник в детский сад «Сказка» во время тихого часа 31 октября 2019 года и нанес смертельное ранение шестилетнему ребенку. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего три уголовных дела.