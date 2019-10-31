В Нарьян-Маре мужчина ворвался в детский сад и убил ребенка

В Нарьян-Маре мужчина ворвался в детский сад и убил ребенка

Полиция задержала 36-летнего местного жителя на месте преступления, он находился в состоянии опьянения. По данным следствия, мужчина убил шестилетнего мальчика во время «тихого часа»

Детский сад «Сказка» (Фото: skazka48.ru)

В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей. Об этом сообщает местный портал Nao24 со ссылкой на собственного корреспондента.

На сайте администрации Нарьян-Мара со ссылкой на портал Nao24 также опубликована информация о нападении. «Мэрия выражает соболезнования родным и близким ребенка», — говорится в сообщении на сайте.

«Действительно, так произошло в городе», — сообщили РБК в приемной администрации Нарьян-Мара. «Сейчас этот инцидент обсуждается с нашим руководством, по итогам инцидента будет разработан единый план действия, включающий, в том числе и нашу структуру», — заявили РБК в аппарате уполномоченного по правам ребенка в НАО.

В управлении СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу РБК подтвердили, что мужчина нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время «тихого часа». Преступника задержали, им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения. Сейчас он отказывается от дачи показаний, погибшему ребенку он никем не приходится, уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Кроме того, СК завел уголовные дела по статьям УК «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.