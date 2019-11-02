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В Нарьян-Маре арестовали впустившего мужчину с ножом в детсад охранника

Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детсада, в котором убили шестилетнего мальчика. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального СК Светлану Тарнаеву.

По ее словам, сотрудника охранного предприятия заключили под стражу на два месяца.

Инцидент в детском саду «Сказка» Нарьян-Мара произошел днем 31 октября. Пьяный 36-летний местный житель вошел в здание дошкольного учреждения с ножом во время «тихого часа», поднялся на второй этаж и нанес смертельное ранение шестилетнему мальчику.

Общество
Суд арестовал подозреваемого в убийстве мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Нападавшего задержали, а затем взяли под стражу. Следственный комитет возбудил три уголовных дела. В отношении подозреваемого было возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего», в отношении сотрудников детсада и охранного предприятия — по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

СК сообщал, что охранник детского сада открыл дверь нападавшему дистанционно, приняв его за родителей одного из детей. Также проверяется информация, что две воспитательницы пытались оказать сопротивление подозреваемому.

Знакомые нападавшего рассказали, что он страдал от алкоголизма и лечился ранее у нарколога. Также они отмечали неоднократные галлюцинации на фоне белой горячки. Сам подозреваемый заявил правоохранительным органам, что ребенка он убил из-за «голоса в голове, который обещал ему вечную жизнь».

Теги: Нарьян-Мар, убийство, детский сад, охранник
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