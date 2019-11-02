В Нарьян-Маре арестовали впустившего мужчину с ножом в детсад охранника

В Нарьян-Маре арестовали впустившего мужчину с ножом в детсад охранника

Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детсада, в котором убили шестилетнего мальчика. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального СК Светлану Тарнаеву.

По ее словам, сотрудника охранного предприятия заключили под стражу на два месяца.

Инцидент в детском саду «Сказка» Нарьян-Мара произошел днем 31 октября. Пьяный 36-летний местный житель вошел в здание дошкольного учреждения с ножом во время «тихого часа», поднялся на второй этаж и нанес смертельное ранение шестилетнему мальчику.

Нападавшего задержали, а затем взяли под стражу. Следственный комитет возбудил три уголовных дела. В отношении подозреваемого было возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего», в отношении сотрудников детсада и охранного предприятия — по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.