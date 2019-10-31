СК возбудил три дела после убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

СК возбудил три дела после убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело после убийства шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Сегодня днем в детском саду в Нарьян-Маре мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время тихого часа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 «Убийство малолетнего», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи возбудили уголовные дела по ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») в отношении сотрудников детского сада и частного охранного предприятия.

Ранее сегодня в детский сад в Нарьян-Маре сумел проникнуть вооруженный ножом мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он убил одного из детей во время «тихого часа». Полиция смогла задержать подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель.

В СК установили, что погибшему ребенку подозреваемый никем не приходится. В ведомстве отметили, что сейчас мужчина отказывается от дачи показаний. Следствие будет ходатайствовать перед судом для заключения подозреваемого под стражу, сообщили в СК.