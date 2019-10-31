Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 12:34
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 71,19 (+0,18) Quote, 12:34
Вележева не станет подавать в суд после инцидента в самолете Общество, 17:04 Чем туристы разозлили жителей провинциальных городков США — Bloomberg Pro, 16:59 Трамп пообещал подписать 60% торгового соглашения с Китаем Политика, 16:57 СК возбудил три дела после убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре Общество, 16:56 Билли Айлиш, Джокер и Ариэль. В кого оделись звезды на Хэллоуин Стиль, 16:52 Как железнодорожный узел старого Парижа превратится в район-экосистему Партнерский материал, 16:50 Власти опровергли рассекречивание характеристики КГБ на Путина Политика, 16:50 На теле погибшего в Козельске срочника нашли грим и синяки Общество, 16:47 Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке Экономика, 16:46 В Нарьян-Маре задержали подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Общество, 16:44 Китай усомнился в подписании торговой сделки с США: как повели себя акции Quote, 16:39 Мартиросян ответил Светлакову на слова о цензуре «Прожекторперисхилтон» Общество, 16:35 Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса Общество, 16:34 Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья Общество, 16:32
Общество ,  
0 
СК возбудил три дела после убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело после убийства шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Сегодня днем в детском саду в Нарьян-Маре мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время тихого часа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 «Убийство малолетнего», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи возбудили уголовные дела по ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») в отношении сотрудников детского сада и частного охранного предприятия.

Ранее сегодня в детский сад в Нарьян-Маре сумел проникнуть вооруженный ножом мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он убил одного из детей во время «тихого часа». Полиция смогла задержать подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель.

В СК установили, что погибшему ребенку подозреваемый никем не приходится. В ведомстве отметили, что сейчас мужчина отказывается от дачи показаний. Следствие будет ходатайствовать перед судом для заключения подозреваемого под стражу, сообщили в СК.

Теги: Нарьян-Мар, детский сад, убийство, новости РБК
Материалы по теме
В Нарьян-Маре мужчина ворвался в детский сад и убил ребенка
Общество
В Нарьян-Маре задержали подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter