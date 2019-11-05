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СК показал следственные действия в группе детского сада в Нарьян-Маре

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал видео с обвиняемым в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре.

На кадрах видно, как обвиняемый под контролем сотрудников правоохранительных органов заходит в здание образовательного учреждения. Там его заводят в детскую спальню, где задают какие-то вопросы. О чем идет беседа — не ясно, так как аудио на записи нет.

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СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре

Днем 31 октября вооруженный ножом мужчина вошел в детский сад во время тихого часа и убил шестилетнего мальчика. Злоумышленника задержали на месте преступления, им оказался 36-летний местный житель, в СК сообщали, что он был пьян. По версии следствия, в здание его пропустил охранник, принявший мужчину за родителя одного из воспитанников.

Нападавшего задержали, ему предъявили обвинения в убийстве малолетнего (п. «в», ч. 2, ст. 105 УК), он арестован. Также был арестован охранник, пропустивший злоумышленника. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в», ч. 2, ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих жизни и здоровью потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека). Помимо этого, расследуется дело о халатности в отношении сотрудников детского сада, не обеспечивших безопасность.

Теги: Нарьян-Мар, видео
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