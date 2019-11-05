СК показал следственные действия в группе детского сада в Нарьян-Маре

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал видео с обвиняемым в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре.

На кадрах видно, как обвиняемый под контролем сотрудников правоохранительных органов заходит в здание образовательного учреждения. Там его заводят в детскую спальню, где задают какие-то вопросы. О чем идет беседа — не ясно, так как аудио на записи нет.

Днем 31 октября вооруженный ножом мужчина вошел в детский сад во время тихого часа и убил шестилетнего мальчика. Злоумышленника задержали на месте преступления, им оказался 36-летний местный житель, в СК сообщали, что он был пьян. По версии следствия, в здание его пропустил охранник, принявший мужчину за родителя одного из воспитанников.