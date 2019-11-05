Обвиняемый в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара признал вину

Обвиняемый в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара признал вину

Обвиняемый в убийстве ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре признал вину в ходе допроса, сообщается на сайте Следственного комитета.

«Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки», — говорится в сообщении.

Нападение произошло 31 октября, вооруженный ножом мужчина вошел в здание детского сада во время тихого часа и убил шестилетнего ребенка. Злоумышленника задержали и арестовали.

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