В Австралии пропал тушивший лесные пожары самолет

В Австралии перестал выходить на связь самолет, тушивший лесные пожары на юго-востоке страны, сообщила в Twitter пожарная служба штата Новый Южный Уэльс.

«Связь была потеряна с большим авиатанкером, работавшим в районе Сноуи Монаро», — говорится в сообщении.

Местные наземные команды сообщают, что самолет мог разбиться. В его поисках участвуют несколько вертолетов.

Из-за пожаров, бушующих в Австралии с осени 2019 года, погибли более 1 млрд животных и 24 человека. К борьбе с огнем привлекли около 3 тыс. военных, власти также пообещали выделить около $1,4 млрд для борьбы с последствиями стихии.