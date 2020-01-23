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В Австралии пропал тушивший лесные пожары самолет

В Австралии перестал выходить на связь самолет, тушивший лесные пожары на юго-востоке страны, сообщила в Twitter пожарная служба штата Новый Южный Уэльс.

«Связь была потеряна с большим авиатанкером, работавшим в районе Сноуи Монаро», — говорится в сообщении.

Местные наземные команды сообщают, что самолет мог разбиться. В его поисках участвуют несколько вертолетов.

Последствия лесных пожаров в Австралии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Из-за пожаров, бушующих в Австралии с осени 2019 года, погибли более 1 млрд животных и 24 человека. К борьбе с огнем привлекли около 3 тыс. военных, власти также пообещали выделить около $1,4 млрд для борьбы с последствиями стихии.

12 января австралийские власти сбросили с воздуха тонны моркови и сладкого картофеля для кенгуру в Новом Южном Уэльсе, пострадавшем от лесных пожаров. По информации NASA, дымовой шлейф от них в ближайшее время совершит полный оборот вокруг Земли.

Теги: Австралия, лесные пожары, исчезновение самолета
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