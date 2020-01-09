В Австралии в результате пожаров погибли более 1 млрд животных

В Австралии в результате пожаров погибли более 1 млрд животных

В Австралии в результате масштабных лесных пожаров погибли более 1 млрд животных. Об этом сообщается на сайте университета Сиднея.

Утоняется, что ранее число погибших животных в штате Новый Южный Уэльс профессор университета Крис Дикман оценил в 480 млн. Учитывая распространяющие пожары, сейчас это число увеличилось до 800 млн, при этом, по оценкам профессора, по всей стране в результате пожаров погибли более 1 млрд животных.