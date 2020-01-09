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Курс доллара на 10 января USD ЦБ: 61,23 (-0,67)

Курс евро на 10 января EUR ЦБ: 68,06 (-1,32)

Суд оштрафовал снятого с рейса из Новосибирска в Таиланд авиадебошира

Как купить машину у продавца из другого региона без риска. Карточки

Киев оценил упущенные из-за «Турецкого потока» доходы

«Коммерсантъ» назвал партнера «Роснефти» по контракту на 6,6 млрд руб.

Депутаты предложили блокировать мобильную связь в тюрьмах и СИЗО

Никакого шопинга: как ТЦ превращаются в развлекательные центры

Быстрые платежи и падение спроса на наличные: зачем ЕЦБ своя криптовалюта

«Мегзит»: как принц Гарри и Меган Маркл стали мемом

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Бронь крепка: как москвич ввел «единый проездной» для коворкингов

Теннисист Хачанов вывел сборную России вперед в четвертьфинале ATP Cup

Последствия лесных пожаров в Австралии. Фоторепортаж

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Официальный курс евро упал более чем на 1,3 руб.