Общество , 09 янв, 13:09
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Последствия лесных пожаров в Австралии. Фоторепортаж
Лесные пожары в Австралии унесли жизни миллиарда животных, оценили в Университете Сиднея. Они начались в ноябре прошлого года, а в январе смог от пожаров достиг Аргентины и Чили. Последствия природного бедствия — в фоторепортаже РБК
Национальный парк Флиндер-Чейс на острове Кенгуру у южного побережья Австралии
Пожарные машины на западе штата Виктория
Пожары больше всего распространились на юго-востоке Австралии, но очаги есть по всему континенту
В результате стихии погибли более 20 человек, разрушены 2 тыс. домов
В начале января дым от пожаров дошел до Новой Зеландии, а на этой неделе — до Аргентины и Чили
К борьбе со стихией привлекли 3 тыс. резервистов
По оценкам профессора Университета Сиднея Криса Дикмана, по всей стране от огня погибли более 1 млрд животных. В одном только штате Новый Южный Уэльс (со столицей в Сиднее) потери можно оценить в 800 млн особей
Лесные пожары — частое явление в Австралии, но в этом году их период оказался дольше обычного
Вид на Сиднейскую оперу
Многие животные погибают не непосредственно от огня, а из-за разрушения их среды обитания. Ученые отмечают, что биоразнообразие Австралии продолжает сокращаться
Власти страны планируют выделить на восстановление после пожаров $1,4 млрд, но сумма может вырасти. Процесс должен занять около двух лет