В Австралии выделят $1,4 млрд для восстановления после лесных пожаров

В Австралии выделят $1,4 млрд для восстановления после лесных пожаров

Власти Австралии намерены выделить около $1,4 млрд на восстановление после лесных пожаров, охвативших страну с ноября прошлого года. Об этом сообщает Reuters.

Восстановление должно пройти в течение двух лет, им займется профильное агентство. «Здесь мы опираемся на затраты, которые необходимы для восстановления жизни людей», — отметил премьер-министр страны Скот Моррисон. Он также не исключил дополнительное финансирование в случае необходимости.

Пожар охватил юго-восточное побережье Австралии, в результате которого погибли уже 24 человека, был нанесен существенный урон фауне местности. В начале января были опубликованы кадры, демонстрирующие масштаб бедствия. На них запечатлен дымовой шлейф, поднимающийся от них и застилающий территорию страны вплоть до Новой Зеландии.

Ранее власти сообщили о направлении порядка 3 тыс. военных на ликвидацию лесных пожаров. Также говорилось о выделении $13,9 млн на аренду спасательной техники.

