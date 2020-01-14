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Дым от пожаров в Австралии преодолел более половины пути вокруг Земли

Дымовой шлейф от лесных пожаров в Австралии, бушующих в стране с ноября 2019 года, в ближайшее время совершит полный оборот вокруг Земли. Об этом говорится в заявлении NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Эксперты агентства отмечают, что к 8 января шлейф дыма уже преодолел полпути вокруг Земли. «Ожидается, что дым пройдет по крайней мере один полный круг вокруг земного шара и снова вернется в Австралию», — говорится в отчете NASA.

Кроме того, эксперты NASA указывают, что дым способствует образованию большого числа кучевых облаков. Эти облака затем вызывают так называемые сухие грозы — с молниями, но без осадков.

Столь широкое распространение дыма объясняется тем, что после попадания в стратосферу его частицы могут распространяться на расстояние тысячи километров от своего источника, влияя на атмосферные условия во всем мире, пояснили в NASA. Дым уже изменил цвет неба в Южной Америке и отрицательно повлиял на Новую Зеландию, вызвав серьезные проблемы с качеством воздуха. Кроме того, в этой стране частицы дыма заметно окрасили снег на горных вершинах — они потемнели.

Кадры из космоса показали масштабы лесных пожаров в Австралии
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3 января спутник метеорологического агентства Японии Himawari-8, запущенный в октябре 2014 года, сделал фотографии лесных пожаров в Австралии. К тушению привлекли около 3 тыс. военных. Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека и более 1 млрд животных. На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделят около $1,4 млрд.

Теги: Австралия, лесные пожары, NASA
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