Общество , 12 янв, 16:11
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В Австралии скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру
Власти Австралии доставили тонны корма для животных по всему Новому Южному Уэльсу, пострадавшему от пожаров. Об этом написал в своем Twitter министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.
Сотрудники национальной службы парков сбросили с воздуха тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру.
Позднее министр опубликовал фотографию с «одним из счастливых получателей».