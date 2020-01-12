В Австралии скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру

Власти Австралии доставили тонны корма для животных по всему Новому Южному Уэльсу, пострадавшему от пожаров. Об этом написал в своем Twitter министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.

Сотрудники национальной службы парков сбросили с воздуха тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру.

Позднее министр опубликовал фотографию с «одним из счастливых получателей».