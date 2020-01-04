Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов

Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов

Порядка 3 тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телеканал 9 News.

Также правительство распорядилось выделить $13,9 млн на аренду пожарных самолетов для борьбы со стихийным бедствием. По последним данным, число жертв лесных пожаров достигло до 23.

3 января СМИ обнародовали сделанные спутником метеорологического агентства Японии Himawari-8 снимки, демонстрирующие масштаб лесных пожаров. На них запечатлен запечатлендымовой шлейф, поднимающийся от них и застилающий территорию страны вплоть до Новой Зеландии.

Лесные пожары бушуют на территории Австралии с ноября 2019 года. Тогда в результате стихии погибли по меньшей мере два человека, семеро признали пропавшими без вести, еще 30 человек пострадали. Также в результате возгораний погибли около 350 коал.