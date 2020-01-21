Мутко после ухода из правительства поблагодарил свою команду за работу

Бывший заместитель председателя правительства по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Виталий Мутко после ухода с поста поблагодарил свою команду за добросовестную работу. Об этом он написал в Instagram.

«Мы трудились с полной самоотдачей и достигли немалых результатов», — написал Мутко, отметив снижение ставок по ипотеке, повышение темпов строительства жилья, в том числе для пострадавших от наводнения в Иркутской области, а также благоустройство нескольких тысяч дворов, парков и набережных по всей стране.

Новый состав кабинета министров был объявлен во вторник, 21 января. Об уходе в отставку предыдущего правительства Дмитрий Медведев сообщил после послания президента к Федеральному собранию 15 января.

Новым главой кабмина был назначен занимавший ранее пост главы Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Мутко не вошел в состав нового правительства. С 2008 по 2016 год он был министром спорта. Затем его назначили на должность вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а с 2018 года Мутко начал курировать вопросы строительства и регионального развития.