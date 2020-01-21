Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

И.о. вице-премьера Виталий Мутко после ухода из правительства может возглавить госкомпанию «Дом.РФ». На этом посту он сменит Александра Плутника

Виталий Мутко и Александр Плутник (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

И.о. вице-премьера правительства Виталий Мутко, который курировал в правительстве Дмитрия Медведева строительство и региональное развитие, может возглавить госкомпанию «Дом.РФ». Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к правительству, и подтвердили два собеседника, знакомых с ходом консультаций о назначении. О том, что Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства, РБК ранее сообщали три собеседника, близких к Белому дому.

Нынешний гендиректор Александр Плутник покинет свой пост, сказали два источника РБК. По их данным, он может перейти в ВЭБ.

Мутко работал в должности вице-премьера правительства с 2016 года, он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, с 2018 года — вице-премьер, который курировал вопросы строительства и регионального развития. До этого он занимал пост министра спорта.

В кабмине Мутко отвечал за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому к 2024 году в России должно строиться 120 млн кв. м жилья ежегодно. Итоговые показатели по вводу жилья за 2019 год будут отставать от плана. Согласно нацпроекту в России за 2019 год должно было быть построено 88 млн кв. м жилья, но ввод, скорее всего, составит около 80 млн кв. м, анонсировал в декабре министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Мутко предлагал президенту Владимиру Путину скорректировать показатели нацпроекта на 2019–2021 годы, снизив их до 75,7 млн кв. м, но эти изменения не были утверждены.