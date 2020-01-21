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Новое правительство ,  
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Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

И.о. вице-премьера Виталий Мутко после ухода из правительства может возглавить госкомпанию «Дом.РФ». На этом посту он сменит Александра Плутника
Виталий Мутко и Александр Плутник (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

И.о. вице-премьера правительства Виталий Мутко, который курировал в правительстве Дмитрия Медведева строительство и региональное развитие, может возглавить госкомпанию «Дом.РФ». Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к правительству, и подтвердили два собеседника, знакомых с ходом консультаций о назначении. О том, что Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства, РБК ранее сообщали три собеседника, близких к Белому дому.

Виталий Мутко не войдет в новое правительство
Политика

Нынешний гендиректор Александр Плутник покинет свой пост, сказали два источника РБК. По их данным, он может перейти в ВЭБ.

Мутко работал в должности вице-премьера правительства с 2016 года, он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, с 2018 года — вице-премьер, который курировал вопросы строительства и регионального развития. До этого он занимал пост министра спорта.

В кабмине Мутко отвечал за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому к 2024 году в России должно строиться 120 млн кв. м жилья ежегодно. Итоговые показатели по вводу жилья за 2019 год будут отставать от плана. Согласно нацпроекту в России за 2019 год должно было быть построено 88 млн кв. м жилья, но ввод, скорее всего, составит около 80 млн кв. м, анонсировал в декабре министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Мутко предлагал президенту Владимиру Путину скорректировать показатели нацпроекта на 2019–2021 годы, снизив их до 75,7 млн кв. м, но эти изменения не были утверждены.

АО «Дом.РФ» (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) — госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере». «Дом.РФ» отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т.п. В конце 2018 года полномочия «Дом.РФ» существенно расширили, в частности, госкомпания получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками.

Александр Плутник возглавляет госкомпанию с апреля 2015 года, «Ведомости» его называли протеже Игоря Шувалова, который сейчас возглавляет ВЭБ.РФ — куратора «Дом.РФ».

РБК направил запрос в «Дом.РФ» и ВЭБ.РФ.

Авторы: Наталья Галимова, Надежда Федорова
При участии: Павел Казарновский
Теги: Виталий Мутко, Александр Плутник, ВЭБ
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