Лавров и Шойгу остались в новом правительстве

15 января экс-глава правительства Дмитрий Медведев сообщил об уходе кабинета в отставку. Это произошло после выступления российского президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 15 января, в котором он предложил внести поправки в Конституцию. Медведев пояснил, что правительство сочло необходимым уйти, чтобы позволить президенту выполнить все инициативы послания.

Путин принял отставку правительства и назначил премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Во время выступления в Госдуме новый глава правительства сообщил, что все члены его команды «будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития».