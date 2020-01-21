Лавров и Шойгу остались в новом правительстве
Сергей Шойгу и Сергей Лавров вошли в состав нового правительства России во главе с Михаилом Мишустиным. Об это говорится в указе о назначении министров, который опубликован на сайте Кремля.
Шойгу сохранил пост министра обороны, а Лавров остался министром иностранных дел.
Из предыдущего правительства в состав нового не вошли пять вице-премьеров — Виталий Мутко, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Алексей Гордеев. Также свои посты в правительстве не сохранили министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр просвещения Ольга Васильева, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр спорта Павел Колобков, министр юстиции Александр Коновалов, министр культуры Владимир Мединский и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.