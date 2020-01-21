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Отставка правительства Медведева ,  
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Лавров и Шойгу остались в новом правительстве

Сергей Шойгу и Сергей Лавров вошли в состав нового правительства России во главе с Михаилом Мишустиным. Об это говорится в указе о назначении министров, который опубликован на сайте Кремля.

Шойгу сохранил пост министра обороны, а Лавров остался министром иностранных дел.

Новый состав правительства. Полный список
Политика

Из предыдущего правительства в состав нового не вошли пять вице-премьеров — Виталий Мутко, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Алексей Гордеев. Также свои посты в правительстве не сохранили министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр просвещения Ольга Васильева, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр спорта Павел Колобков, министр юстиции Александр Коновалов, министр культуры Владимир Мединский и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Мутко, Козак и Мединский не вошли в правительство Мишустина
Политика

15 января экс-глава правительства Дмитрий Медведев сообщил об уходе кабинета в отставку. Это произошло после выступления российского президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 15 января, в котором он предложил внести поправки в Конституцию. Медведев пояснил, что правительство сочло необходимым уйти, чтобы позволить президенту выполнить все инициативы послания.

Кто покинул российское правительство. Фотогалерея
Фотогалерея 

Путин принял отставку правительства и назначил премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Во время выступления в Госдуме новый глава правительства сообщил, что все члены его команды «будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития».

Теги: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, правительство
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