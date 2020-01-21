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Общество ,  
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В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

Число погибших от неизвестного ранее вида пневмонии в китайском городе Ухань достигло четырех человек, говорится в сообщении муниципального комитета по делам здравоохранения. Накануне сообщалось о трех смертельных случаях.

Новых случаев болезни в Ухане по состоянию на 19 января не зарегистрировано. Из 198 заразившихся 25 удалось вылечить, четырех человек уже выписали из больницы. Сейчас в ней остаются 169 человек, 35 их которых находятся в тяжелом состоянии, девять — в критическом.

Заразившиеся новым вирусом в основном имеют такие заболевания, как гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца, и страдают частыми преждевременными сокращениями желудочков, сообщили в ведомстве.

Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае. Заболевшей женщиной оказалась гражданка КНР. Первую вспышку нового типа пневмонии зафиксировали в Ухане в декабре прошлого года.

Китайские медики подтвердили, что новый вирус передается от человека к человеку. По информации на 20 января власти Китая официально подтвердили наличие 224 случаев пневмонии, вызванных коронавирусом 2019-nCoV. Еще по одному случаю заболевания было зафиксировано в Японии и Южной Корее, два — в Таиланде. Из-за вспышки нового вируса Всемирная организация здоровья 22 января соберет экстренное заседание.

Теги: Китай, коронавирус, пневмония
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