Семьям погибших в мини-отеле в Перми выплатят 500 тыс. руб.

Семьи погибших в результате затопления кипятком мини-отеля в Перми получат материальную помощь в размере 500 тыс. руб., сообщается на сайте губернатора и правительства края.

Пострадавшим из-за инцидента выплатят от 200 тыс. до 300 тыс. руб., говорится в сообщении. Средства выделят из резервного фонда правительства Пермского края.

Инцидент в мини-отеле в Перми произошел ночью 20 января. Мини-отель, располагавшийся на цокольном этаже жилого дома, затопило кипятком. По данным мэрии, прорвало магистральный трубопровод сети ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК). Из-за ЧП погибли пять человек, среди которых был один ребенок. Еще шестеро получили ожоги разной степени тяжести.

Из-за инцидента возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК). В городе объявили режим ЧС. Расследование дела будут вести в центральном аппарате Следственного комитета.