СК показал видео с затопленной горячей водой мини-гостиницей в Перми

На месте трагедии, в результате которой погибли пять человек, работают следователи и криминалисты

Следственный комитет опубликовал на своем канале в УouTube видео, снятое внутри затопленной кипятком мини-гостиницы в Перми.

На кадрах, снятых СК, видно, что в здании отключен свет, а сотрудники правоохранительных органов передвигаются при свете фонариков. Видно, что в помещении стоит пар, валяются разбросанные вещи постояльцев.

Видео: Следственный комитет РФ

На записи видно, что в гостинице, расположенной в цокольном этаже жилого здания, были только маленькие окна на уровне глаз стоящего человека.

В ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель» в Перми произошло ЧП, его полностью затопило горячей водой из прорванной трубы. В результате пятеро, в том числе один ребенок, погибли. Еще шесть человек пострадали, из них трое были госпитализированы с ожогами.