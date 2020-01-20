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В Перми пять человек погибли после прорыва трубы в отеле

Гостиница расположена на цокольном этаже здания на улице Советской армии. На место происшествия прибыл глава региона, возбуждено уголовное дело
Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края / Telegram

Пять человек погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в отеле в Перми, еще трое пострадали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«В ходе проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя и проверки помещений были обнаружены 5 погибших, личности устанавливаются», — говорится в сообщении. Еще три человека самостоятельно покинули здание, их госпитализировали в больницу имени Гринберга с ожогами.

Информация об инциденте в здании на улице Советской армии поступила около 07:10 по местному времени (05:10 мск).

«Казалось бы авария чисто коммунальная. Мы ограничиваем давление на бизнес, но все должны понимать, что правила нужно выполнять», — сказал глава региона Максим Решетников, чьи слова приводит «АиФ-Прикамье».

Трубу прорвало в частной гостинице «Карамель», которая размещена на подвальном этаже здания, пишет местное издание 59.ru.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

«Жильцы дома не эвакуированы, это не требуется, но электричество пока отключено», — заявил и.о. министра территориальной безопасности Игорь Гончаров.

По словам источника «Интерфакса», в отеле девять номеров. В министерстве территориальной безопасности края сообщили, что скорая помощь прибыла на место происшествия в течение 10 минут.

Авторы: Константин Нагаев, Любовь Порываева
Теги: Пермь
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