В Перми пять человек погибли после прорыва трубы в отеле

Гостиница расположена на цокольном этаже здания на улице Советской армии. На место происшествия прибыл глава региона, возбуждено уголовное дело

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края / Telegram

Пять человек погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в отеле в Перми, еще трое пострадали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«В ходе проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя и проверки помещений были обнаружены 5 погибших, личности устанавливаются», — говорится в сообщении. Еще три человека самостоятельно покинули здание, их госпитализировали в больницу имени Гринберга с ожогами.

Информация об инциденте в здании на улице Советской армии поступила около 07:10 по местному времени (05:10 мск).

«Казалось бы авария чисто коммунальная. Мы ограничиваем давление на бизнес, но все должны понимать, что правила нужно выполнять», — сказал глава региона Максим Решетников, чьи слова приводит «АиФ-Прикамье».

Трубу прорвало в частной гостинице «Карамель», которая размещена на подвальном этаже здания, пишет местное издание 59.ru.