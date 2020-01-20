В Перми ввели режим ЧС после прорыва трубы в отеле

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в городе после прорыва трубопровода с горячей водой в Индустриальном районе, который привел к гибели пяти человек. Об этом сообщает официальный сайт пермской администрации.

После случившегося в администрации Индустриального района Перми было созвано экстренное заседание комиссии по ЧС.

В многоквартирном доме на улице Советской армии, в подвале которого находился затопленный мини-отель, отключены тепло, газ, горячая вода и электричество. Специалисты мэрии выясняют, насколько серьезно пострадали другие помещения.

Чтобы устранить повреждение на тепловой магистрали, в двух десятках зданий ограничена подача тепла и горячего водоснабжения. Среди отключенных зданий — детский сад, музыкальная школа и краевая клиническая инфекционная больница.