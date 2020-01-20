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В Перми ввели режим ЧС после прорыва трубы в отеле

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в городе после прорыва трубопровода с горячей водой в Индустриальном районе, который привел к гибели пяти человек. Об этом сообщает официальный сайт пермской администрации.

После случившегося в администрации Индустриального района Перми было созвано экстренное заседание комиссии по ЧС.

В многоквартирном доме на улице Советской армии, в подвале которого находился затопленный мини-отель, отключены тепло, газ, горячая вода и электричество. Специалисты мэрии выясняют, насколько серьезно пострадали другие помещения.

Чтобы устранить повреждение на тепловой магистрали, в двух десятках зданий ограничена подача тепла и горячего водоснабжения. Среди отключенных зданий — детский сад, музыкальная школа и краевая клиническая инфекционная больница.

Последствия прорыва трубы в отеле в Перми. Фоторепортаж
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В ночь на 20 января в мини-гостинице «Карамель» в Перми прорвало трубу с горячей водой. Кипятком затопило помещения отеля, пять человек погибли. Среди них четырехлетняя девочка.

Еще шестеро получили травмы. Три человека были госпитализированы, двое из них в состоянии средней тяжести, еще один — с тяжелыми травмами.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Теги: Пермь, режим ЧС, жертвы, прорыв трубы
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