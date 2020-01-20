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В мэрии Перми назвали вероятную причину затопления отеля горячей водой

Аварии трубопровода с горячей водой в здании мини-гостиницы «Карамель» в Перми не было, сообщили РБК в департаменте ЖКХ администрации города.

«Статус сети в подвале дома не имеет отношения к произошедшему, так как отсутствует подтверждение того, что там была авария», — заявили в пресс-службе мэрии.

По словам представителя мэрии, прорвало магистральный трубопровод сети ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК), который находится в ведении компании с 2008 года.

Как уточняет «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу ПСК и мэрию, перед ЧП произошла коммунальная авария примерно в 200 м от дома, где расположена гостиница, а фактов, указывающих на другие аварии в этом районе или в здании, где располагалась «Карамель», нет.

Ранее в ПСК сообщили, что теплопровод, который проходит в гостинице, был передан компании департаментом имущественных отношений городской администрации только в конце 2019 года. Там также отмечали, что намерены выяснить, «каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода», а также отметили, что эвакуационный выход из здания был закрыт.

СК показал видео с затопленной горячей водой мини-гостиницей в Перми
Общество

Пермский мини-отель «Карамель» затопило горячей водой в ночь на 20 января. В результате инцидента погибли пять человек, еще шесть получили травмы.

Среди погибших — четырехлетняя девочка. Два пострадавших находятся в ожоговом центре с травмами средней тяжести, состояние еще одного человека медики оценивают как тяжелое. Трое людей были отпущены на амбулаторное лечение после оказания необходимой помощи.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Его передали в центральный аппарат СК.

Теги: Пермь, трубопровод, новости РБК
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