В мэрии Перми назвали вероятную причину затопления отеля горячей водой

Аварии трубопровода с горячей водой в здании мини-гостиницы «Карамель» в Перми не было, сообщили РБК в департаменте ЖКХ администрации города.

«Статус сети в подвале дома не имеет отношения к произошедшему, так как отсутствует подтверждение того, что там была авария», — заявили в пресс-службе мэрии.

По словам представителя мэрии, прорвало магистральный трубопровод сети ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК), который находится в ведении компании с 2008 года.

Как уточняет «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу ПСК и мэрию, перед ЧП произошла коммунальная авария примерно в 200 м от дома, где расположена гостиница, а фактов, указывающих на другие аварии в этом районе или в здании, где располагалась «Карамель», нет.

Ранее в ПСК сообщили, что теплопровод, который проходит в гостинице, был передан компании департаментом имущественных отношений городской администрации только в конце 2019 года. Там также отмечали, что намерены выяснить, «каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода», а также отметили, что эвакуационный выход из здания был закрыт.