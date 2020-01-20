Дело о гибели людей в мини-отеле в Перми передали в Москву

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о гибели людей в мини-отеле в Перми в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета», — говорится в сообщении.

В Индустриальном районе Перми ночью 20 января в мини-отеле «Карамель», расположенном на цокольном этаже жилого дома, прорвало трубу с горячей водой, из-за чего помещения гостиницы были затоплены.

По предварительным данным, погибли пять человек, еще трое находятся в больнице. В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщили РБК в пресс-службе минздрава Пермского края, один из пострадавших при прорыве трубопровода находится в тяжелом состоянии, состояние еще двоих врачи оценивают как средней тяжести. Трех обратившихся за медпомощью людей отпустили на амбулаторное лечение. Также в министерстве уточнили, что один из погибших при инциденте — ребенок.