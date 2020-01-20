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В Перми возбудили дело из-за гибели людей при прорыве трубы в отеле

После гибели пяти человек из-за прорыва трубы с горячей водой в расположенном на цокольном этаже мини-отеле «Карамель» в Перми возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Трубу прорвало в ночь на 20 января, помещение было затоплено. На месте происшествия обнаружены пять тел, еще три человека получили ожоги, их госпитализировали.

Жильцов дома, в котором расположен отель, не эвакуировали, но в здании временно отключили электричество, сообщил и.о. министра территориальной безопасности региона Игорь Гончаров.

Губернатор Максим Решетников, прибывший на место происшествия, заявил, что, несмотря на то, что давление на бизнес ограничивают, а авария, казалось бы, «чисто коммунальная», «все должны понимать, что правила нужно выполнять».

Теги: Пермь, уголовное дело
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В Перми пять человек погибли после прорыва трубы в отеле
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